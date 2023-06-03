Директор ФСБ: Вслед за Украиной в качестве плацдарма против России Запад подтягивает Молдавию

Запад продолжает свою деструктивную деятельность, направленную против Москвы и Минска. Об этом на днях в процессе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ рассказал директор ФСБ России Александр Бортников, приведя подробности окружающей геополитический обстановки.
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