Директор ФСБ: Вслед за Украиной в качестве плацдарма против России Запад подтягивает Молдавию

Запад продолжает свою деструктивную деятельность, направленную против Москвы и Минска. Об этом на днях в процессе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ рассказал директор ФСБ России Александр Бортников, приведя подробности окружающей геополитический обстановки.