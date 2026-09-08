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Царьград

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В Петербурге на двое суток перекроют Большую Неву ради подъема буксира

В Петербурге на двое суток перекроют Большую Неву ради подъема буксира

Движение всех судов по одному из главных участков Большой Невы остановлено. Соответствующее распоряжение подписал капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», сообщает «Мойка78».

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