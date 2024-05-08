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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Китай резко поднял тарифы на ж/д грузоперевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко повысил тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. По данным Infotrans, цены выросли на $500-800 из-за сокращения числа свободных контейнеров в Китае и больших «пробок», возникших на границе.

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