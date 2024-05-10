ХVІІ Международная молодежная научно-практическая конференция ´Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической пам...

ХVІІ Международная молодежная научно-практическая конференция ´Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа´Сегодня ученица нашей школы, Череп Елизавета, приняла участие в ХVІІ Международной молодежной научно-практической конференции ´Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа´.
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