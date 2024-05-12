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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Краснодара» Са о 0:1 от «Спартака»: «Мы должны взять на себя ответственность. В двух оставшихся матчах надо отдать все силы» 

«Очень тяжелый результат. Все, кто допустили ошибки на поле и не забили, сделали это не потому, что не хотели забить.

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