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Красный Север

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Новый детский медцентр в Тарко-Сале принял почти 2 тысячи юных пациентов

Новый детский медцентр в Тарко-Сале принял почти 2 тысячи юных пациентов

Детский медцентр в Тарко-Сале начал работать в конце августа и уже принял около 2000 юных пациентов, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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