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    25 декабря 1991 года АЛКАШ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ПЛЕШИВОГО !!!!25 декабря 1991 г...
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    Видимо писал житель Баден-Бадена, там любят всё повторять дважды... повторение - мать учения! или оплата за количеств...В Адыгее провели ...
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    Извините, претензии снимаю; не вышел на первоисточник.Удивительные здан...

Адыгея заняла третье место в рейтинге регионов России по развитию инфраструктуры размещения туристов

Адыгея заняла третье место в рейтинге регионов России по развитию инфраструктуры размещения туристов

Адыгея заняла третье место в рейтинге регионов России по развитию инфраструктуры размещения туристов, уступив Дагестану и Москве, и 8 -е место в стране по он-лайн интересу туристов !Авторы исследования - Научно-образовательный консорциум "Устойчивый туризм", Сочинский государственный университет, платформа "Погнали" при поддрежке Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), Русского географического общества (РГО) и Национального конгресс-бюро "Россия".

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