Адыгея заняла третье место в рейтинге регионов России по развитию инфраструктуры размещения туристов, уступив Дагестану и Москве, и 8 -е место в стране по он-лайн интересу туристов !Авторы исследования - Научно-образовательный консорциум "Устойчивый туризм", Сочинский государственный университет, платформа "Погнали" при поддрежке Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), Русского географического общества (РГО) и Национального конгресс-бюро "Россия".
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