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В СПбГУ предложили использовать золото и селен для "выжигания" раковых опухолей

В СПбГУ предложили использовать золото и селен для "выжигания" раковых опухолей

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из других российских университетов нашли способ повысить эффективность фототермической терапии при лечении злокачественных новообразований.

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