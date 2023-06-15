В СПбГУ предложили использовать золото и селен для "выжигания" раковых опухолей

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из других российских университетов нашли способ повысить эффективность фототермической терапии при лечении злокачественных новообразований.
Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из других российских университетов нашли способ повысить эффективность фототермической терапии при лечении злокачественных новообразований.
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