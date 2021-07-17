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Что нужно знать ребёнку перед школой

Что нужно знать ребёнку перед школой

Первоклассники. Фото naash.ruПервый класс — это непростое время для ребенка. В его жизни все меняет, ему приходиться привыкать к новому, учиться заводить знакомства, общаться с учителями и сталкиваться с теми задачами, которых он не касался прежде.

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