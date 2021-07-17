Что нужно знать ребёнку перед школой

Первоклассники. Фото naash.ruПервый класс — это непростое время для ребенка. В его жизни все меняет, ему приходиться привыкать к новому, учиться заводить знакомства, общаться с учителями и сталкиваться с теми задачами, которых он не касался прежде.
Популярные статьи
- Школьница услышала разговор мужчины с маленькой девочкой и поняла, что он обманщик. Лишь одна сказанная ею фраза спугнула преступника и, возможно, спасла ребенку жизнь
- “Метод 1-2-3” для родителей: чудо-способ для успокоения ребенка, правила, рекомендации
- Родители 38 лет не меняли замки, надеясь, что сын вернётся: куда пропал 6-летний Итан Патц
Свежие комментарии