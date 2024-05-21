Регионы предложили освободить от уплаты части взносов на ОМС

В Псковской области предложили пересмотреть подход к системе обязательного медстрахования. Полномочия по уплате страховых взносов за часть неработающего населения необходимо передать с регионального на федеральный уровень, считают в регионе.
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