Бывший аким Мангистау Ералы Тугжанов может уйти с должности акима Актюбинской области

Сегодня, 5 сентября, ожидается назначение новых акимов в четырех регионах РК. Как сообщает Инфорбюро, в маслихатах четырех регионов Казахстана сегодня, 5 сентября, пройдут собрания депутатов по вопросу получения согласия на назначение новых акимов.