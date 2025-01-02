Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Мязин
    В мединститутах студентов русской внешности скоро можно будет не увидеть, так как вся Азия учится в России, а нашим м...От суда до увольн...
  • Николай Рябов
    Да , в наше время понимать ситуацию , уже подвиг , битва за мозги , битва за будущее ."Русские, ни шагу...
  • Владимир Соловьев
    СЫН МОЙ, ТВОИМИ УСТАМИ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА!"Русские, ни шагу...

План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

БлокнотРУ После заявления, главы фракции «Единая Россия», Алика Асанбаева, (он же Владимир Васильев) в итоговом интервью на телеканале Россия 24 о том, что из- за угрозы терроризма и потери стабильности в государствах Средней Азии мы «…открыли двери для мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ипатов
Я ж говорю, нам внешние враги не так страшны, как внутренние
Ответить
9 час.
Игорь Кузнецов
Относительно выплат пенсий (по достижению возраста нетрудоспособности) гражданам СНГ - это последствия развала СССР. Много будет ещё &quot;несуразностей&quot; пока назначение пенсии будет производится по &quot;солидарной&quot; системе. Есть пособие и есть &quot;рудовая пенсия&quot;, которая должна быть накопительной, но... что-то идёт не так уже 33 года, пора &quot;встать с печки&quot; как Муромцу 😉 Беспредел с избиением - где заявление в Прокуратуру, лучше коллективное с указанием бесчинств молодых граждан по отношению к местному населению? Все молчат - чего-то боятся?
Ответить
2 час.
с
сергей
Сколько можно кормить чужую армию за счёт своих стариков? И почему эти герои из ЕР меняют свои данные? Скоро вся партия ,глядя на руководителей, будут содействовать террористам,пенсии ,выплаты и тд
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх