План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

Игорь Кузнецов

Относительно выплат пенсий (по достижению возраста нетрудоспособности) гражданам СНГ - это последствия развала СССР. Много будет ещё "несуразностей" пока назначение пенсии будет производится по "солидарной" системе. Есть пособие и есть "рудовая пенсия", которая должна быть накопительной, но... что-то идёт не так уже 33 года, пора "встать с печки" как Муромцу 😉 Беспредел с избиением - где заявление в Прокуратуру, лучше коллективное с указанием бесчинств молодых граждан по отношению к местному населению? Все молчат - чего-то боятся?