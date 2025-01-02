БлокнотРУ После заявления, главы фракции «Единая Россия», Алика Асанбаева, (он же Владимир Васильев) в итоговом интервью на телеканале Россия 24 о том, что из- за угрозы терроризма и потери стабильности в государствах Средней Азии мы «…открыли двери для мигрантов.
План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России
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Сергей Ипатов
Я ж говорю, нам внешние враги не так страшны, как внутренние
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9 час.
Игорь Кузнецов
Относительно выплат пенсий (по достижению возраста нетрудоспособности) гражданам СНГ - это последствия развала СССР. Много будет ещё "несуразностей" пока назначение пенсии будет производится по "солидарной" системе. Есть пособие и есть "рудовая пенсия", которая должна быть накопительной, но... что-то идёт не так уже 33 года, пора "встать с печки" как Муромцу 😉 Беспредел с избиением - где заявление в Прокуратуру, лучше коллективное с указанием бесчинств молодых граждан по отношению к местному населению? Все молчат - чего-то боятся?
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2 час.
с
сергей
Сколько можно кормить чужую армию за счёт своих стариков? И почему эти герои из ЕР меняют свои данные? Скоро вся партия ,глядя на руководителей, будут содействовать террористам,пенсии ,выплаты и тд
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1 час.
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