Биткоины осужденного экс-следователя Тамбиева возвращаются в доход государства

Тамбиев был приговорен подмосковным судом к 16 годам строгого режима.Судебные приставы начали передачу биткоинов, принадлежащих экс-следователю СК России Марату Тамбиеву, осужденному за получение рекордной взятки, в пользу русских властей.
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