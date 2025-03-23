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Осужденная за слова о поле жены Макрона журналистка Рей подала иск в ЕСПЧ

Осужденная за слова о поле жены Макрона журналистка Рей подала иск в ЕСПЧ

Независимая французская журналистка Наташа Рей, осужденная по статье «Клевета» за заявление о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле мужчина, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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