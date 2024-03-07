Все просто - Путин хочет передать ему власть

LD

Leon Dan

Не, ну в общем-то наследственность была бы кстати. Сыну (или дочери, на худой конец) передать власть это даже очень не плохо. Тогда родитель больше и лучше будет думать о том, что и в каком состоянии он передаст потомку. Монархия и наследственность для России не самый плохой вариант.