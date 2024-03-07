Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Leon Dan
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Все просто - Путин хочет передать ему власть

Все просто - Путин хочет передать ему власть

Гений про злодейства Дети лейтенанта Шмидта А вот интересно мне, как поляризует мнение общества публикация о том, что за снаряды надо платить? Вот и я не знаю.

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Комментарии
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Александр Тарасов
Кому эта херня нужна....
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12 час.
t
tatyanadavydkina
Бред какой-то
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10 час.
LD
Leon Dan
Не, ну в общем-то наследственность была бы кстати. Сыну (или дочери, на худой конец) передать власть это даже очень не плохо. Тогда родитель больше и лучше будет думать о том, что и в каком состоянии он передаст потомку. Монархия и наследственность для России не самый плохой вариант.
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20 мин.

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