| – , Gold Futures COMEX:GC1! ShaboS | – , ▸ ? Could Gold potentially move towards **3,500**? At 3,500, we have **Equal Lows** — and therefore potentially significant sell-side liquidity.
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