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Жители Комендантского проспекта в Петербурге заметили голодную лису во дворе

Дикая лиса забрела во двор жилого дома на Комендантском проспекте Петербурга. Незамеченной хищница не осталась, поскольку ее запечатлела камера наружного видеоонаблюдения.

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