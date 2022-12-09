Жители Комендантского проспекта в Петербурге заметили голодную лису во дворе

Дикая лиса забрела во двор жилого дома на Комендантском проспекте Петербурга. Незамеченной хищница не осталась, поскольку ее запечатлела камера наружного видеоонаблюдения.
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