Программа первого дня Губернаторской елки на Ямале оказалась насыщенной

Приехавшие на Губернаторскую елку школьники встретились с национальным волшебником Ямал Ири. Первый день праздничных каникул получился насыщенным, сообщили на официальном канале департамента образования ЯНАО.
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