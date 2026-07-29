Стартовал прием заявок на XII конкурс корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Ассоциация менеджеров открыли прием заявок на XII Всероссийский конкурс лучших практик корпоративного добровольчества.
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