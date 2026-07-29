ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Стартовал прием заявок на XII конкурс корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»

Стартовал прием заявок на XII конкурс корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Ассоциация менеджеров открыли прием заявок на XII Всероссийский конкурс лучших практик корпоративного добровольчества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии