15 июня по народному календарю день Вьюна Зеленого. Он был окружен множеством суеверий. Верили, что запреты и традиции помогут избежать неприятностей, защитят от разорения, одиночества и болезней.
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15 июня по народному календарю день Вьюна Зеленого. Он был окружен множеством суеверий. Верили, что запреты и традиции помогут избежать неприятностей, защитят от разорения, одиночества и болезней.