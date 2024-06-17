Более 100 детей работают на оборонных заводах летом 2024 в Новосибирске

Всего летом этого года трудоустроено 4068 подростков, хорошо работает «оборонное направление», рассказала на оперативном совещании министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
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