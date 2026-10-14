Губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в границах Новороссийска и Геленджика после повреждения судов в Черном море 6 октября.
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