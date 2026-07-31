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Аргументы и Факты

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Свыше 3,5 млн поездок в месяц совершают пассажиры на МТД

Свыше 3,5 млн поездок в месяц совершают пассажиры на МТД

В Москве в первые недели после запуска маршрутов Т1 и Т2 количество пассажиров увеличилось вдвое. На сегодняшний день диаметры стали важным средством передвижения между районами столицы, и их популярность продолжает расти.

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