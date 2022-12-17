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В детсады Ростовской области приняли более тысячи малышей из Донбасса

В детсады Ростовской области приняли более тысячи малышей из Донбасса

Всего же в регионе учатся более семи тысяч детей.В Ростовской области продолжается зачисление детей разных возрастов из Донбасса в детские сады, школы и колледжи, это происходит по мере того, как граждане обращаются в образовательные учреждения.

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