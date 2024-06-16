Командир авиагруппы ВСУ: «Западные дроны абсолютно непригодны для фронта»

Украине нужно рассчитывать на себя и не стоит надеяться на западных производителей беспилотников, поскольку их продукцией можно разве что гонять бандитов, тогда как русские давно наладили серийное производство дронов.
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