Для воспроизведения этого видео вам необходимо включить JavaScript в вашем браузере. Это видео невозможно воспроизвести Автор Майк Питер Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Джо Трумэн из Великобритании сказал товарищу по команде Мэтту Отказ Ричардсона был «не идеальным», и они начали «запоздало», выйдя из первого круга мужского командного спринта на чемпионате мира по велоспорту.
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