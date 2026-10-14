Для воспроизведения этого видео вам необходимо включить JavaScript в вашем браузере. Это видео невозможно воспроизвести Автор Майк Питер Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Джо Трумэн из Великобритании сказал товарищу по команде Мэтту Отказ Ричардсона был «не идеальным», и они начали «запоздало», выйдя из первого круга мужского командного спринта на чемпионате мира по велоспорту.