В Ростовской области завершается прием экзаменов на право управления маломерным судном

В связи с предстоящим завершением навигационного периода сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ростовской области завершают проведение аттестации на право управления маломерным судном.
В связи с предстоящим завершением навигационного периода сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ростовской области завершают проведение аттестации на право управления маломерным судном.
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