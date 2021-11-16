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В Ростовской области завершается прием экзаменов на право управления маломерным судном

В Ростовской области завершается прием экзаменов на право управления маломерным судном

В связи с предстоящим завершением навигационного периода сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ростовской области завершают проведение аттестации на право управления маломерным судном.

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