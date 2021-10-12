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Журналист предупредил о проигрыше ЕС в случае продолжения спора с Польшей

Журналист предупредил о проигрыше ЕС в случае продолжения спора с Польшей

Спор ЕС с Польшей по вопросу верховенства права приведет к поражению Брюсселя, написал 11 октября журналист Мэтью Линн в статье для британского издания The Telegraph.

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