В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Выборы пройдут в марте Президентские выборы в России будут проходить три дня – с 15 по 17 марта. Решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года поддержал Георгий Пашков, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
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