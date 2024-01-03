ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Выборы пройдут в марте Президентские выборы в России будут проходить три дня – с 15 по 17 марта. Решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года поддержал Георгий Пашков, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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