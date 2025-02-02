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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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EA собирается раскрыть первые подробности о тестировании новой Battlefield После ...

EA собирается раскрыть первые подробности о тестировании новой Battlefield После ...

EA собирается раскрыть первые подробности о тестировании новой BattlefieldПосле провала Battlefiled 2042 компания EA возлагает большие надежды на следующую часть популярной франшизы, и уже завтра раскроет подробности о “новой масштабной программе тестирования”.

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