СМИ: следствие обвинило двух офицеров ФСБ в получении взятки от настоятеля храма Ведомости

Военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки от настоятеля католического храма святого Людовика в Москве.
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