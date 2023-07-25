Матвиенко назвала подлым актом удар ВСУ по журналистам в Запорожской области, в результате которого погиб военкор Журавлев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подлым актом удар Вооруженных сил Украины по журналистам на территории Запорожской области, в результате которого смертельные ранения получил военный корреспондент Ростислав Журавлев.
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