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Матвиенко назвала подлым актом удар ВСУ по журналистам в Запорожской области, в результате которого погиб военкор Журавлев

Матвиенко назвала подлым актом удар ВСУ по журналистам в Запорожской области, в результате которого погиб военкор Журавлев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подлым актом удар Вооруженных сил Украины по журналистам на территории Запорожской области, в результате которого смертельные ранения получил военный корреспондент Ростислав Журавлев.

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