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Украинские пенсионеры могут умереть без помощи Запада: почему Зеленский сделал такое заявление

Украинские пенсионеры могут умереть без помощи Запада: почему Зеленский сделал такое заявление

Украинские пенсионеры могут умереть без помощи Запада: почему Зеленский сделал такое заявление Евгения КомароваВладимир Зеленский в ходе своего визита в Латвию выразил обеспокоенность за будущее украинских пенсионеров.

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