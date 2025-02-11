Хватков: бывало, что в плен сдавались не те бойцы ВСУ, которым кричали

Бойцы группировки войск «Центр», освобождающие населенный пункт Дружба в ДНР, сталкивались с различными «веселыми ситуациями», в частности, когда в плен им сдавались совсем не те солдаты ВСУ, к которым они обращались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии