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Хватков: бывало, что в плен сдавались не те бойцы ВСУ, которым кричали

Хватков: бывало, что в плен сдавались не те бойцы ВСУ, которым кричали

Бойцы группировки войск «Центр», освобождающие населенный пункт Дружба в ДНР, сталкивались с различными «веселыми ситуациями», в частности, когда в плен им сдавались совсем не те солдаты ВСУ, к которым они обращались.

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