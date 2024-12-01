Сергей Савчук Прошло уже более двух лет с момента подрыва трех магистралей газопроводов "Северный поток", но он продолжает оставаться важнейшим фактором не только энергетики, но в большей мере геополитических игрищ.
США устанавливают контроль над российским газом
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Речь идет не о покупке «Норд Стрема», а о наглой краже со стороны США ..
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19 час.
ШН
Шеин Никита
Пусть штатовцы засунут эту трубу себе в одно место!
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19 час.
лл
лина любимцева
Пусть покупают трубопровод. ТОЛЬКО ГАЗА В НЕМ НЕ БУДЕТ!!
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16 час.
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