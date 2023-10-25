Автоэксперт Попов: перед зимой нужно пропшикать силиконовыми смазками двери авто

При подготовке автомобиля к зимнему сезону нужно позаботиться не только о смене резины на колесах. Также следует подготовить "незмерзайку", обработать уплотнители на дверях, поменять стеклоочистители и сделать другие важные манипуляции, рассказал телеканалу "360" независимый автоэксперт Дмитрий Попов.