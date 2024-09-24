Шестой школьный день.

21 сентября 2024 в рамках шестого школьного дня ´День трудового воспитания и профессиональной ориентации´ для учащихся ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´проведена познавательно-игровая программа ´Профессии будущего´ .
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