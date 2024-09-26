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В Самаре завершился фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

В Самаре завершился фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

В Самаре состоялось закрытие V Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». Концерты фестиваля посетили порядка 15 тысяч человек, сообщил художественный руководитель фестиваля Марк Левянт.

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