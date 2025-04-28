Гайич о шансах ЦСКА на чемпионство: «Отрыв у «Краснодара» большой, но случиться может что угодно. Главное – выиграть 4 матча»

В субботу армейцы обыграли «Спартак» (2:1) и после 26 туров занимают в таблице 3-е место. «Очень рады одержать такую победу, тем более для меня это первая победа в дерби над «Спартаком» за три сезона игры в ЦСКА.
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