Крымские пчеловоды не согласны с новыми требованиями маркировки сельскохозяйственных животных

С 1 марта в России ввели обязательную маркировку сельскохозяйственных животных в системе «Хоррион». Постановление Правительства РФ № 550 устанавливает порядок ведения учёта животных, которые подлежат индивидуальному или групповому маркированию.
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