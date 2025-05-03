Нижегородцы смогут бесплатно распечатать портреты семейных героев для акции «Бессмертный полк» в центре «Мой бизнес» и его филиалах

Жители Нижегородской области в рамках акции «Мой бизнес помогает. Бессмертный полк» в преддверии Дня Победы смогут бесплатно распечатать портреты семейных героев в областном центре «Мой бизнес», а также в филиалах* центра в районах области.
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