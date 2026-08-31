Частицу мощей Дмитрия Донского пронесут по Москве во время крестного хода

Частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского планируют пронести во время Общемосковского крестного хода 6 сентября.
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