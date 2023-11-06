Квартал Балат — особенное место для фотосессий в Стамбуле. Если захочется увидеть не совсем турецкий Стамбул и сделать сотню фото для соцсетей, вам сюда! Когда-то квартал населяли евреи.
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Квартал Балат — особенное место для фотосессий в Стамбуле. Если захочется увидеть не совсем турецкий Стамбул и сделать сотню фото для соцсетей, вам сюда! Когда-то квартал населяли евреи.