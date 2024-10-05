Ретайо решил использовать опыт Италии в борьбе с нелегальной миграцией

Создание совместно с Италией оперативно-розыскной группы позволит побороться с нелегальной миграцией, заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, 4 октября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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