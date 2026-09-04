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Газета.ру

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Комик Расселл Ховард основал фонд после кончины новорожденного сына

Комик Расселл Ховард основал фонд после кончины новорожденного сына

Британский комик Расселл Ховард рассказал, что его сына Феликса не стало вскоре после рождения. Об этом сообщает Independent.

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