Кто возьмет «Оскар»: фильмы, которые претендуют на награду 2 марта в Лос-Анджелесе Ольга БезродняяНаступает тот волнующий момент года, когда уже вечером 2 марта внимание зрителей всего мира будет приковано к самым ожидаемым событиям в мире кино — церемонии вручения премии «Оскар».