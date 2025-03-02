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Кто возьмет «Оскар»: фильмы, которые претендуют на награду 2 марта в Лос-Анджелесе

Кто возьмет «Оскар»: фильмы, которые претендуют на награду 2 марта в Лос-Анджелесе

Кто возьмет «Оскар»: фильмы, которые претендуют на награду 2 марта в Лос-Анджелесе Ольга БезродняяНаступает тот волнующий момент года, когда уже вечером 2 марта внимание зрителей всего мира будет приковано к самым ожидаемым событиям в мире кино — церемонии вручения премии «Оскар».

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