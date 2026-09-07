Рост цен до 22%: с 1 октября платежи за ЖКХ станут больше

Объясняем, насколько вырастет стоимость коммунальных услуг фото: Shutterstock/Fotodom.ruС 1 июля 2026 года цены на услуги ЖКХ выросли на 8-10%, но это не единственное подорожание в текущем году.
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