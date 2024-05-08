Сатановский обрисовал перспективы Запада в случае продолжения антироссийского курса

У вас это личная ненависть или Сатановский в чем-то не прав в данном вопросе?

Аким Воземчук

Любит Путин Германию,а она поперек горла,Я бы сравнял эту страну с землёй,убил бы всех недобитых и присоединил бы территории к России.Оставшихся непонятливых немцев поднимать Дальний Восток.Немцв не поняли отношения Путина,но надеюсь придет не такой гуманист.Я бы с первым немецким танком ответил бы до основания.