Жители РФ крайне негативно воспринимают поддержку, которую Запад оказывает Украине. Об этом в ходе видеоинтервью сообщил российский эксперт Евгений Сатановский, обрисовавший печальные перспективы западных стран в случае продолжения ими антироссийского курса.
Сатановский обрисовал перспективы Запада в случае продолжения антироссийского курса
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
У вас это личная ненависть или Сатановский в чем-то не прав в данном вопросе?
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2 час.
Геннадий
Лейчинский(!), за Весь Русский народ в ответе?..
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2 час.
Аким Воземчук
Любит Путин Германию,а она поперек горла,Я бы сравнял эту страну с землёй,убил бы всех недобитых и присоединил бы территории к России.Оставшихся непонятливых немцев поднимать Дальний Восток.Немцв не поняли отношения Путина,но надеюсь придет не такой гуманист.Я бы с первым немецким танком ответил бы до основания.
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33 мин.
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