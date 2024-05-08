Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Сатановский обрисовал перспективы Запада в случае продолжения антироссийского курса

Сатановский обрисовал перспективы Запада в случае продолжения антироссийского курса

Жители РФ крайне негативно воспринимают поддержку, которую Запад оказывает Украине. Об этом в ходе видеоинтервью сообщил российский эксперт Евгений Сатановский, обрисовавший печальные перспективы западных стран в случае продолжения ими антироссийского курса.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
У вас это личная ненависть или Сатановский в чем-то не прав в данном вопросе?
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2 час.
Геннадий
Лейчинский(!), за Весь Русский народ в ответе?..
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2 час.
Аким Воземчук
Любит Путин Германию,а она поперек горла,Я бы сравнял эту страну с землёй,убил бы всех недобитых и присоединил бы территории к России.Оставшихся непонятливых немцев поднимать Дальний Восток.Немцв не поняли отношения Путина,но надеюсь придет не такой гуманист.Я бы с первым немецким танком ответил бы до основания.
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33 мин.

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