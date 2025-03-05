Китайский истребитель «Белый император» — это фейк! Почему-то с весьма приличной оттяжкой (полагаю, выборы отвлекли) американские профильные СМИ обратились к теме «Белого императора».
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Китайский истребитель «Белый император» — это фейк! Почему-то с весьма приличной оттяжкой (полагаю, выборы отвлекли) американские профильные СМИ обратились к теме «Белого императора».
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