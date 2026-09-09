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Царьград

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Роскачество разъяснило, как вернуть деньги за абонемент фитнес-клуба

Роскачество разъяснило, как вернуть деньги за абонемент фитнес-клуба

Роскачество сообщает, что русские могут в любое время вернуть деньги за абонементы фитнес-клубов и бассейнов, если расходы оказались не оправданными.

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